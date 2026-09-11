O ex-governador Ronaldo Caiado (PSD), candidato à Presidência da República, foi internado no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, na manhã desta quinta-feira (10), para tomar medicação intravenosa e tratar uma faringite aguda (inflamação da faringe que pode provocar dor de garganta, dificuldade para engolir, febre e mal-estar).\nSegundo nota divulgada pela médica Ludhmila Hajjar, que o acompanha, o objetivo da internação é “acelerar a recuperação para retomar o mais breve possível os compromissos da agenda de campanha”.\nDe acordo com familiares do presidenciável, Caiado, que cumpriria agendas no interior de São Paulo na data, já havia se queixado de dor na garganta no começo da semana. Sem resultados com o uso de medicamentos, o goiano apresentou febre na manhã desta quinta-feira. A internação ocorreu após recomendação médica.