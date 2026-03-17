A Saneago afirmou, nesta segunda-feira (16), que está tomando “todas as medidas” para preservar o leilão de parceria público-privada (PPP) para obras e operação de esgoto em 216 municípios goianos. Na sexta-feira (13), a juíza Liliam Margareth da Silva Ferreira, da 6ª Vara de Fazenda Pública Estadual, da comarca de Goiânia, concedeu liminar para suspender o certame.\nA entrega de envelopes está marcada para esta quarta-feira (18) e a sessão pública para 25 de março, na Bolsa do Brasil (B3), em São Paulo. O valor estimado da PPP é de R$ 10,3 bilhões, sendo R$ 6,2 bilhões para investimentos e R$ 4,1 bilhões para despesas operacionais. A PPP tem três blocos de municípios, divididos por microrregião de saneamento.\nNa ação, a Aegea Saneamento e Participações S.A. alega que, ao determinar que uma empresa só pode arrematar um dos blocos da PPP (com ressalva a hipóteses excepcionais), o edital restringe a competitividade e compromete a seleção da proposta mais vantajosa (de menor valor da parcela fixa). O entendimento da juíza é que “há densidade suficiente” na tese de que o resultado final do leilão pode não corresponder, de forma linear, à melhor proposta classificada em cada bloco, o que justifica a liminar.