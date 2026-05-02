O prefeito de Goiânia, Sandro Mabel (UB), recebeu vaias do público presente durante a Marcha Para Jesus 2026, evento evangélico interdenominacional organizado pela igreja Fonte da Vida, realizado na Praça Cívica, em Goiânia, nesta sexta-feira (1º), feriado do Dia do Trabalho.\nO episódio ocorreu no momento em que Mabel foi anunciado para discursar, durante o período, no fim da tarde, em que autoridades políticas subiram ao palco e tiveram espaço para fala. O prefeito foi o quarto a se pronunciar, após o governador Daniel Vilela (MDB), o ex-governador Ronaldo Caiado (PSD) e a ex-primeira-dama Gracinha Caiado (UB).\nDiante das manifestações, Mabel limitou-se a dizer, ao pegar o microfone, entre sorrisos tímidos: “Caiado, estamos precisando melhorar. Mas vou ficar igual a você. Vou copiar você. Deus abençoe a todos. Muita saúde e muita coisa boa. Obrigado, gente.”