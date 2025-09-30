O prefeito de Goiânia, Sandro Mabel (UB), afirmou, nesta segunda-feira (29), que os vereadores Lucas Vergílio e Igor Franco, ambos do MDB, “são contra a cidade”. “Eles só querem fazer coisas ruins para a cidade. Tudo o que eles querem colocar, querem colocar para prejudicar o prefeito ou a você administrar (a capital). A visão deles hoje é uma guerra comigo. E para isso eles estão prejudicando a cidade. Não vamos deixar prejudicarem a cidade”, disse Mabel, ao POPULAR, ao falar sobre a votação do relatório da proposta de Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2026, apresentado por Vergílio.\nQuestionado sobre qual pedido foi feito pelos vereadores, Mabel disse que se trata de “coisa indecente”, mas não disse qual. Franco afirmou, em tom irônico, que ele e Vergílio, diante da declaração do prefeito, estão “fortes demais”. A reportagem não conseguiu contato com Vergílio.