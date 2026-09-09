Os candidatos ao governo de Goiás retomaram ações mais intensas de campanha nesta terça-feira (08) com foco comum na realização de atos de rua, na busca de manter maior proximidade com os eleitores. A avaliação das equipes de campanha e das coordenações aponta para a expectativa de reafirmar, por meio do contato direto, as marcas e discursos já apresentados ao longo dos primeiros 10 dias de propaganda eleitoral no Rádio e na TV e faltando 25 dias para a votação em primeiro turno, em 4 de outubro.\nEntre as cinco candidaturas que divulgam agenda diária de atividades, quatro executaram ações de rua, como as caminhadas do senador Wilder Morais (PL) e do ex-deputado estadual Luis Cesar Bueno (PT), as carreatas do governador e candidato à reeleição, Daniel Vilela (MDB), e atos de panfletagem da servidora públicas Luciana Amorim (UP). Única exceção, o ex-governador Marconi Perillo (PSDB) optou por fazer reuniões internas com aliados e segmentos organizados, além da gravação de vídeos.