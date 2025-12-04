Dois dias depois de o prefeito de Goiânia, Sandro Mabel (UB), reunir 19 vereadores da base aliada para pedir celeridade na votação dos projetos de lei do Executivo tidos como “prioritários” parados no Legislativo municipal, a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) confirmou um pacote de sete matérias do Paço, em reunião ordinária de quase duas horas de duração na manhã desta quarta-feira (3).\nCom exceção do projeto de lei complementar que concede vale-alimentação aos servidores efetivos plantonistas da Saúde, que já era previsto na pauta de votação do dia na CCJ, todas as outras propostas foram incluídas por inversão - a pedido dos próprios parlamentares - e, agora, com as aprovações, seguem para o primeiro turno de votação em plenário.\nLevantamento do POPULAR mostrou que 17 das 31 matérias enviadas pela Prefeitura neste ano estavam empacadas em alguma comissão permanente ou mesmo na Presidência do Legislativo. Por outro lado, apenas sete projetos de lei foram aprovados de forma definitiva e sancionados pelo prefeito.