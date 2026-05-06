Depois de o presidente da Comissão de Constituição, Justiça (CCJ) da Câmara Municipal de Goiânia, Luan Alves (MDB), determinar, nesta terça-feira (5), a devolução à Prefeitura do projeto de lei complementar que institui o Programa Morar no Centro, a secretária de Governo, Sabrina Garcez, acusou o emedebista, em entrevista ao POPULAR, de ter razões “políticas” na decisão e de “cercear” o debate dos projetos.\n“O que a gente percebe é que o presidente da CCJ tomou uma decisão individual e ele está cerceando a Câmara de discutir os projetos e cerceando a cidade de ter projetos que beneficiem as nossas pessoas. É uma decisão política do vereador, que quer fazer oposição ao prefeito mas infelizmente está fazendo oposição à cidade”, disse Sabrina.\nA secretária afirmou que a população sai “punida e penalizada” com a demora na tramitação da proposta. “Esse é um projeto que não é para Prefeitura, é para a cidade. Quem está sendo punido e penalizado com essa forma de lidar com os projetos é a população. E os próprios vereadores estão sendo impedidos de discutir projetos importantes”, acrescentou, destacando que apesar do entrevero manterá relação respeitosa com Alves.