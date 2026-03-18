O presidente do Tribunal de Justiça de Goiás (TJ-GO), desembargador Leandro Crispim, derrubou, nesta terça-feira (17), liminar que havia suspendido o leilão de parceria público-privada da Saneago para obras e operação de esgoto em 216 municípios do estado. Diante isso, o governo divulgou que a estatal mantém os planos para a licitação, que tem entrega de envelopes marcada para esta quarta-feira (18) e a sessão pública do leilão em 25 de março, na Bolsa do Brasil (B3), em São Paulo.\nNa decisão, Crispim atende pedido da Saneago e do governo de Goiás e afirma que, em princípio, é possível verificar plausibilidade na tese de que a paralisação do certame pode comprometer a execução de política pública estruturante voltada à ampliação e universalização do sistema de esgotamento sanitário no estado.