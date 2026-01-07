Após a onda de reações negativas de vereadores de Goiânia sobre o ritmo lento de pagamento das emendas impositivas, evidenciada em grupo de WhatsApp, a Prefeitura de Goiânia afirmou ao POPULAR, nesta terça-feira (6), por meio da Secretaria Municipal de Governo (Segov), que a maioria das destinações já foi quitada e que as restantes também serão. “Todas as emendas aptas a serem pagas serão. No fim de dezembro, em decorrência dos feriados de fim de ano, os pagamentos foram interrompidos e serão retomados ainda em janeiro”, informou a nota enviada pela Segov.\nSegundo a pasta, a justificativa para os pagamentos pendentes é a ausência de conclusão dos planos de trabalho. Como revelou O POPULAR, as críticas e questionamentos dos vereadores foram desencadeados após entrevista do presidente da Câmara de Goiânia, Romário Policarpo (PRD), na qual ele se queixou da lentidão na execução das emendas e cobrou maior diálogo da Prefeitura.