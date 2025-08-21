Em fala no aeroporto nesta quarta-feira (20) depois de depor à Polícia Federal, o pastor Silas Malafaia chamou o ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes, do STF, de "criminoso".\n"Nós estamos diante de um criminoso chamado Alexandre de Moraes, que eu venho denunciando há quatro anos em mais de 50 vídeos", afirmou ao deixar o Aeroporto Internacional Tom Jobim, o Galeão. Malafaia foi alvo de busca e apreensão da PF.\n"Onde é que você é proibido de conversar com alguém? Que país é esse?", disse.\n"Eu não tenho medo de ditadores. Apreender meu passaporte, eu não sou bandido! Vai descobrir o quê? Dei a senha, não tenho medo de nada!", afirmou. Ele também afirmou que Moraes preside um inquérito "imoral e ilegal".\nMalafaia também que Moraes "tem que tomar um impeachment, ser julgado e preso" e criticou vazamentos de mensagens. Disse manter conversas com Eduardo Bolsonaro, mas negou "orientá-lo".