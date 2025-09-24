O senador Wilder Morais, presidente estadual do PL, encerrou o silêncio e anunciou voto favorável à PEC da Blindagem, durante discurso em sessão solene da Câmara Municipal de Aparecida de Goiânia. O parlamentar é o único entre os três representantes de Goiás no Senado a se posicionar pela aprovação da matéria, já que Jorge Kajuru (PSB) e Vanderlan Cardoso (PSD), assim como o suplente em exercício, Pedro Chaves (MDB), definiram entendimento contrário.\nSem apresentar qualquer comentário sobre o teor da Proposta de Emenda à Constituição desde a aprovação pela Câmara dos Deputados, na última semana, Wilder apontou que não tem dúvida sobre a decisão e que segue as deliberações de seu “grupo político”.\nTem até deputado pedindo desculpas porque votou. Aí me perguntam e dizem que o senador não se posicionou. Uai, se eu não falei nada, com toda a certeza eu já estou me posicionando. E eu voto de acordo com o nosso grupo político. Não precisa ter dúvida disso. Eu vou votar e sempre vou participar de tudo aquilo que a direita sempre fez”, disparou o senador em discurso.