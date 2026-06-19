O pleno do Tribunal de Contas dos Municípios de Goiás (TCM-GO) liberou, em sessão realizada na quarta-feira (17), a Prefeitura de Goiânia a realizar os pagamentos das emendas impositivas dos vereadores indicadas ao Orçamento de 2026.\nA decisão do plenário seguiu integralmente o voto do conselheiro Humberto Aidar, relator do processo na corte. Ele indicou avanços na transparência e rastreabilidade dos recursos, apontando que o Paço atingiu 72,99% de adesão aos ajustes recomendados pelo órgão sobre critérios de transparência, o chamado Índice de Aderência Declarada-Verificada (IADV).\nProcurada, a Prefeitura, por meio das secretarias de Governo (Segov) e de Articulação e Captação (Secap), disse ao POPULAR que foi notificada da decisão do TCM-GO por meio do diário oficial da corte de contas. Contudo, segundo a gestão, ainda não há um cronograma estabelecido para o pagamento das emendas, embora a ordem do prefeito Sandro Mabel (UB) seja de fazer a maior quantidade possível de execuções.