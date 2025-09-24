O governo federal informou que 54.548 aposentados e pensionistas de Goiás já receberam de volta os valores descontados de forma indevida de seus benefícios, com pagamento integral e correção pela inflação (IPCA). Os dados são do Ministério da Previdência Social e foram repassados ao POPULAR.\nO montante restituído no estado soma mais de R$ 36,27 milhões, pagos a beneficiários do Instituo Nacional do Seguro Social (INSS) que aderiram ao acordo proposto pelo governo federal e homologado pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Até 23 de setembro, 57.751 aposentados e pensionistas goianos haviam aderido ao programa, e 94,45% deles já receberam os valores.\nVeja como pedir a devolução de descontos indevidos nas aposentadorias do INSS\nInvestigada por descontos indevidos no INSS recebeu R$ 1,8 mi em patrocínios da Caixa e Sistema S