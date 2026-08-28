A aprovação ao governo de Daniel Vilela (MDB) segue em 64%, segundo mostra a pesquisa Quaest/TV Anhanguera divulgada nesta quinta-feira (27). Aqueles que reprovam a gestão do emedebista, que assumiu a cadeira no fim de março, somam 12%, enquanto os que consideram o governo estadual regular são 24%.\nOs números são os mesmos de levantamento feito pelo instituto Quaest no mês passado, em contratação pela Genial Investimentos.\nJá na avaliação detalhada do governo de Daniel por classificação de “ótimo, bom, regular, ruim ou péssimo”, houve uma queda na percepção positiva, segundo a nova rodada. Em julho, 53% avaliavam o governo de forma positiva (que agrega bom e ótimo). Agora, são 48%.\nDaniel tem 37% contra 20% de Marconi e 12% de Wilder\nQuaest/TV Anhanguera: Daniel lidera com 37%; Marconi tem 20% e Wilder, 12%