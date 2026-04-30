A gestão do ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado (PSD) é aprovada por 84%, segundo pesquisa Genial/Quaest publicada nesta quinta-feira (30). De acordo com o levantamento, 11% desaprovam a gestão e 5% não sabem ou não responderam.\nCaiado deixou o cargo no final de março e entregou o posto para o vice, Daniel Vilela (MDB), que é pré-candidato à reeleição. Já Caiado é pré-candidato a presidente da República.\nNa comparação com a última rodada da pesquisa, de agosto de 2025, houve apenas variação dentro da margem de erro, de 3 pontos porcentuais. Na época, o índice de aprovação era de 88%. Outros 9% desaprovam a gestão e 3% não souberam ou não responderam.\nSegundo a pesquisa desta quinta, 69% avaliam o governo Caiado de forma positiva. Para 21%, a gestão é regular. A administração é vista como negativa por 5%. Outros 5% não souberam ou não responderam.