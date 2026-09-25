A aprovação ao governo de Daniel Vilela (MDB) subiu para 68%, aponta a nova rodada da pesquisa Quaest/TV Anhanguera divulgada nesta quinta-feira (24). Em levantamentos de julho e de agosto, a aprovação era de 64%.\nAqueles que reprovam a gestão do emedebista, que assumiu a cadeira no fim de março com a renúncia do ex-governador Ronaldo Caiado (PSD), somam 10%, enquanto os que consideram regular são 22%.\nNa avaliação do governo de Daniel por classificação de “ótimo, bom, regular, ruim ou péssimo”, houve uma retomada na percepção positiva, com índice de 54%. Em julho, 53% avaliavam o governo como bom e ótimo, e em agosto caiu a 48%.\nQuaest/TV Anhanguera para o Senado: Gracinha tem 21%; Gayer, 13%; e Zacharias, 12%\nQuaest/TV Anhanguera: Caiado cai para 3º lugar na disputa à Presidência em Goiás\nEmedebista tem 53%, e tucano, 27%, em cenário de 2º turno