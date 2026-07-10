Foi encaminhado para sanção ou veto do prefeito de Goiânia, Sandro Mabel (UB), o projeto de lei do vereador Lucas Kitão (Mobiliza) que autoriza o Paço a vender os direitos de nomes de eventos e equipamentos públicos, como parques, postos de saúde, centros culturais e complexos esportivos, por meio dos chamados “naming rights”. Após três anos de tramitação, a proposta foi aprovada em definitivo nesta quinta-feira (9) pelo plenário da Câmara Municipal.\nA norma prevê que empresas poderão associar suas marcas a prédios e eventos públicos mediante o pagamento de uma contrapartida anual em dinheiro (pecúnia). Além do pagamento direto à Prefeitura, o edital de licitação poderá prever descontos para empresas que realizarem benfeitorias e manutenção no próprio local. Cada edital também determinará o prazo para as concessões dos naming rights.