Segue para sanção ou veto do prefeito Sandro Mabel (UB) o projeto de lei que autoriza a Prefeitura de Goiânia a destinar ou receber patrocínio, apoio institucional e logístico para eventos. A proposta é do presidente da Câmara Municipal, Romário Policarpo (Cidadania), e foi aprovada por unanimidade em segundo e definitivo turno de votação em plenário nesta quinta. Ele havia apresentado a matéria sob a justificativa de criar um “marco normativo claro”.\nA proposta contempla festas, festivais, congressos, feiras, campeonatos, eventos esportivos e culturais, além de federações e clubes profissionais sediados na capital. Os interessados em obter apoio institucional ou logístico do Paço para a realização dos eventos deverão apresentar documentação que comprove regularidade jurídica e fiscal, além de um plano de trabalho, que será analisado por área técnica da Prefeitura.