Os comandos de poderes e órgãos autônomos em Goiás realizam articulação junto ao governo estadual para retirar do projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para 2027, o estabelecimento de novas regras para a gestão de cada orçamento. O processo foi confirmado pelo presidente da Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), Bruno Peixoto (MDB), que apontou a busca pela manutenção da “liberdade” dos entes para gerenciar os próprios recursos, sem a possibilidade de subordinação ao Executivo.\nA proposta, encaminhada em 30 de abril à Alego, no fim do prazo definido pela Constituição Estadual, ainda não teve tramitação iniciada. Apesar de ter sido protocolada, a matéria segue na gaveta do presidente do Legislativo há quase duas semanas e não chegou a ser lida em plenário ou ter relatoria definida na Comissão Mista. O deputado estadual alega que a busca por mudanças no texto ocorre “em comum acordo” com o governo estadual.