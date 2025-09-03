-2º DIA JULGAMENTO BOLSONARO (1.3307703)\nO Supremo Tribunal Federal (STF) retoma nesta quarta-feira (3) o julgamento do núcleo central da trama golpista. O POPULAR transmite as sessões em tempo real (assista acima).\nAlém de Jair Bolsonaro, são réus o ex-chefe do Gabinete de Segurança Institucional general da reserva Augusto Heleno, o ex-comandante da Marinha Almir Garnier Santos, o ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança do DF Anderson Torres, o ex-ajudante de ordens Mauro Cid, o ex-ministro da Defesa Paulo Sérgio Nogueira, o ex-ministro da Casa Civil e da Defesa Walter Braga Netto e o deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ).\nO grupo responde pelos crimes organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado.