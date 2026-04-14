A Associação Goiana do Ministério Público (AGMP) protocolou nesta segunda-feira (13) representação à Procuradoria-Geral de Justiça de Goiás (PGJ) em que solicita medidas extrajudiciais e judiciais para suspender o efeito de atos do governo de Goiás que criaram regras para analisar requisições apresentadas pelo Ministério Público de Goiás (MP-GO). O POPULAR revelou no domingo (12) que uma nota técnica e um despacho da Procuradoria-Geral do Estado (PGE) instituíram diretrizes para definir quando responder ou deixar de atender às solicitações de promotores de Justiça.\nA PGJ divulgou nota na noite desta segunda em que afirma que “atos administrativos internos de outros órgãos não possuem aptidão jurídica para restringir ou condicionar o exercício do poder (de requisição do MP, garantido pela Constituição Federal), tampouco vinculam a atuação do MP”. “A fiscalização da regularidade das requisições ministeriais compete aos órgãos internos de controle do próprio Ministério Público”, afirma.