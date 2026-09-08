Atacando os adversários na disputa eleitoral de seu sucessor e candidato à reeleição Daniel Vilela (MDB), o ex-governador Ronaldo Caiado (PSD), minimizou o risco de o bolsonarismo ameaçar a candidatura governista ao Palácio das Esmeraldas. O senador Wilder Morais (PL) é o postulante ao governo de Goiás apoiado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Ao responder, nesta segunda-feira (7), sobre a informação publicada pelo Giro de que integrantes da base aliada temem o crescimento bolsonarista no Estado e cobram mais da sua presença na campanha local, Caiado disse que o que vai pesar na eleição é a questão da “autoridade moral”. Sem citar nomes, o ex-governador alfinetou os adversários de Daniel na eleição, dizendo que um deles é “extremamente raivoso”, e o outro, “incapaz de concluir uma frase”. E destacou, ao fazer as comparações, a “tranquilidade” do emedebista. “Daniel Vilela já mostrou a diferença enorme dos candidatos que estão aí. Um, extremamente raivoso, não consegue concluir uma frase, e, realmente, vociferando. O Daniel tranquilo. O outro também não completa um raciocínio. Ora, o que é que se pede no Estado? É a continuidade de pessoas que tenham condições de poder continuar tudo aquilo e ampliar ainda mais tudo aquilo que foi construído aqui. Esse é o momento que a sociedade deseja”, afirmou Caiado.A declaração do candidato à Presidência da República foi feita em resposta a questionamento do POPULAR em entrevista coletiva após o desfile cívico-militar de 7 de Setembro, na Avenida Tocantins, no Centro de Goiânia. Ao comentar a disputa em Goiás, o ex-governador ainda disse fazer sua própria “pesquisa” nas ruas de Goiânia. “Eu chego na porta do prédio, aí eu pergunto o pessoal todo: ‘Vem cá, como é que está aí no ônibus?’ Olha aí, Caiado, está bom, o Daniel vai ganhar no primeiro turno”, disse Caiado.E estendeu a fala à disputa presidencial. “O que vai pesar nessa eleição, até o dia 4 de outubro, vai ser aquele candidato que tem autoridade moral. E aí não dá, realmente, para esses dois disputarem com o Caiado. Nem Lula e nem Flávio”, declarou o ex-governador.Caiado também foi perguntado sobre a previsão de agendas em Goiás nas próximas semanas. No domingo (6), ele havia sinalizado que não voltaria mais ao Estado para compromissos de campanha antes do primeiro turno das eleições. Já nesta segunda-feira, porém, Caiado voltou atrás na resposta e disse que virá a Goiás para participar de agendas com Daniel e lideranças de outras regiões. “Goiás sempre é meu Estado, a origem (…) Terei (agenda) sim, num dia eu posso fazer quatro, cinco regiões ao mesmo tempo”, afirmou, citando o Norte, o Sudoeste e o Oeste goiano como destinos prováveis de giro nas próximas semanas.O presidenciável ainda voltou a associar a disputa estadual à narrativa de “continuidade da ordem” contra o que chamou de retorno à corrupção. “Viajarei com toda força e dedicação para que as pessoas reflitam. Ou volta para a corrupção que era, ou vai para uma situação de total inanição, onde o outro candidato também não sabe o que quer e não tem coragem de fazer o debate em defesa do Estado de Goiás”, disse Caiado.Independência O presidenciável também aproveitou o ensejo do Dia da Independência para criticar as bandeiras levantadas na ocasião pelos principais oponentes que lideram as pesquisas de intenção de voto na corrida presidencial, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) - o petista abordou a questão da soberania nacional em pronunciamento à nação; e Flávio liderou ato em São Paulo que teve como principal mote a crise no Supremo Tribunal Federal (STF). Caiado disse que Goiás é o único estado que pode “comemorar a independência” neste momento. Questionou a legitimidade de Lula para falar em soberania, apontando “a entrega do País às facções criminosas”, a falta de uma política estruturante para exploração mineral e a declaração de que a IA “não é necessária” no Brasil. E acusou o governo petista de ter “devolvido o Brasil ao crime, à corrupção, ao maltrato às pessoas” e disse que o presidente “não tem autoridade moral” para falar de patriotismo ou soberania. “O que é que os outros candidatos fizeram pela independência quando eles ocuparam cargos públicos? Aí é a diferença. Aqui em Goiás, você tem como comemorar a independência. Você tem como pedir ao povo que tenha orgulho da bandeira que tem, do hino de Goiás, da bandeira do Brasil, do hino brasileiro. Aqui, sim. Mas e os outros estados? Lógico, eu não vou generalizar. Tem alguns estados que têm também uma segurança de excelência. Mas e o exemplo do presidente da República?”, questionou o goiano.Caiado mencionou ainda as restrições ao uso de camisas de marcas como exemplo de perda de liberdade no País, criticando a falta de segurança principalmente em regiões como o Morro do Borel e o Alemão (RJ), e bairros de Salvador, na Bahia. Afirmou que vai dar às Forças Armadas, caso eleito, “a condição de poder trabalhar” para que haja “a verdadeira independência do Brasil”. AtoO desfile cívico-militar em celebração aos 204 anos da Independência do Brasil, nesta segunda-feira, teve início na Praça Cívica e seguiu pelas avenidas Tocantins e Anhanguera, no Centro de Goiânia, reunindo mais de 700 estudantes da rede pública estadual de ensino, integrantes das forças de segurança e autoridades, segundo a assessoria do governo estadual. Houve ainda a participação de integrantes de instituições civis e militares. A programação contou com a presença do Exército Brasileiro, do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar, da Polícia Civil, da Guarda Civil Metropolitana e do Procon Goiânia, além de motociclistas e colecionadores de carros antigos.Em entrevista coletiva, Daniel falou de seus planos, caso reeleito, para o governo de Goiás, e disse que pretende ampliar investimentos na segurança pública e intensificar ações voltadas para saúde e moradia.