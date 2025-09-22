Em meio ao processo de reorganização de sua base na Câmara de Goiânia, o prefeito Sandro Mabel (UB) afirma que conta com o grupo governista para aprovar projetos de interesse do Executivo. O gestor fez elogios ao seu novo líder, Wellington Bessa (DC) - escolhido há cerca de 15 dias -, e voltou a criticar a atuação do anterior, Igor Franco (MDB), embora demonstre interesse em manter o emedebista na base. Na área administrativa, o prefeito contou ao POPULAR as ideias para revitalização do Centro.\nComo está o trabalho de reorganização da base?\nA base está andando bem. Nesse começo de ano, nós tínhamos muitas coisas na área administrativa. Deixei um pouco (a relação com os vereadores) na mão do líder do governo (Igor Franco), que não se preocupou muito com a base. Ele se preocupava muito com ele, em colocar as emendas e as coisas dele para andar. Ele não chegou aqui e pediu “olha, a emenda de um vereador está atrasada”. Nunca teve essa preocupação. Foi ficando mais descuidado um pouquinho. O pessoal começa a reclamar. Estavam arrumando motivo porque, logicamente, eles querem crescer. Querem ter mais cargo, mais espaço, lugares que tenham operação. Nós temos segurado isso e nem vamos abrir. Dentro dessa visão, entrei no processo agora. E esse novo líder (Wellington Bessa) faz exatamente o que o outro não fazia. Ele cuida dos vereadores, (diz que) está faltando uma nomeação, está faltando uma coisa ou outra. O líder está sempre presente. Isso facilita a Secretaria de Governo e eu também (a ser) mais presente. Nós estamos com votações que estão passando todas, articulando. Passamos agora, recentemente, a questão dos professores (prazos dos contratos temporários), que era importante. Passamos a data-base, que é bom para o servidor público. E outras matérias que estão caminhando bem.