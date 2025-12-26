A Prefeitura de Goiânia e o governo de Goiás tiveram dois embates diretos em 2025, relacionados ao aterro sanitário de Goiânia e mudanças na gestão do sistema de transporte da Região Metropolitana da capital. Aliado do governador Ronaldo Caiado (UB), o prefeito Sandro Mabel (UB) dirigiu, nas duas oportunidades, seu descontentamento, principalmente, aos auxiliares responsáveis pelas tratativas, a secretária de Meio Ambiente (Semad), Andréia Vulcanis, e o secretário-geral da Governadoria (SGG), Adriano da Rocha Lima, respectivamente.\nA polêmica mais recente está relacionada às alterações na Câmara Deliberativa do Transporte Coletivo (CDTC). O POPULAR mostrou que, nesta semana, a Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) aprovou projeto do governo que estadualiza a Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos (CMTC), retirando o órgão da estrutura da Prefeitura. A matéria também retira a previsão de que a indicação do comando do órgão deve ser intercalada entre estado e Prefeitura, transferindo a competência de forma exclusiva ao governador.