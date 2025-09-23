As manifestações de domingo (21) em todo o País contra a proposta de emenda à Constituição (PEC) da Blindagem e contra o projeto de lei que visa conceder anistia aos envolvidos no 8 de Janeiro representaram, na visão de cientistas políticos ouvidos pelo POPULAR, um primeiro passo para que a esquerda volte a ocupar as ruas com pautas capazes de mobilizar setores mais amplos da sociedade, inclusive aqueles além de seu campo tradicional de apoio.\nSegundo os analistas, a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) e a recente taxação do governo norte-americano sobre produtos brasileiros ajudaram a enfraquecer a narrativa bolsonarista. Com o desgaste acumulado e a forte onda de críticas à PEC da Blindagem, especialmente nas redes sociais, os protestos encontraram terreno mais favorável para ganhar adesão e legitimidade, abrindo espaço para uma mobilização expressiva em várias capitais, dizem os cientistas políticos.