Presidente da Comissão Mista da Câmara Municipal de Goiânia, Cabo Senna (PRD) afirmou ao POPULAR nesta terça-feira (25) que o novo projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2026 deve começar a avançar. O texto substitutivo reiniciou o trâmite em 21 de outubro e agora teve a definição do cronograma de trabalho antes da votação pelo colegiado, responsável pela análise antes das votações em plenário.\nO relator, designado na semana passada - antes do feriado -, é Lucas Vergílio (MDB). “Foi enviado para o relator, e ele agora, com certeza, se debruçará com a sua equipe para fazer o cronograma. Mas a votação vai ficar para dezembro. Não tem como não ficar”, afirmou Senna.\nNa tarde desta quarta, Vergílio enviou ofício à presidência da Câmara solicitando a realização de duas audiências públicas com o objetivo de discutir a LDO “com a sociedade civil, órgãos técnicos e demais interessados”. As datas para as audiências estão programadas para ocorrer na manhã do dia 1º de dezembro, e na tarde do dia 2 de dezembro.