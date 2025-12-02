Mais de um mês após ter sido devolvido à Câmara Municipal de Goiânia, o substitutivo do projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) 2026 teve, nesta segunda-feira (1º), as primeiras movimentações que antecedem a análise pela Comissão Mista, com a realização da primeira rodada de audiências públicas. O principal ponto de discussão foi a diminuição para 30% do índice de remanejamento dos recursos sem a necessidade de autorização do Legislativo. Na primeira versão da LDO, a Prefeitura propunha remanejar até 50% do Orçamento.\nNo novo texto da LDO, além da redução do remanejamento, a Prefeitura também estabeleceu a exclusão de suplementações ao Legislativo. Outra mudança realizada foi nas regras que tratam da reserva para atendimento de emendas impositivas dos vereadores.\nApesar da alteração, os vereadores identificaram que o alcance desse índice deve ser maior que os 30% porque o artigo 25 da LDO inclui 13 exceções. Entre elas, ficam fora do limite os empréstimos contratados em 2026, despesas com pessoal, superávits da Prefeitura e da Câmara e eventuais aumentos de receita ao longo do ano.