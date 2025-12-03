A Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) iniciou nesta terça-feira (2) a tramitação do projeto, encaminhado pelo governador Ronaldo Caiado (UB), que aumenta os valores de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) cobrados sobre combustíveis e gás de cozinha. A proposta tem origem na Secretaria de Economia, que define a adesão do estado a convênio aprovado em setembro pelo Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz).\nO texto gerou debate entre deputados da própria base do governo estadual durante reunião da Comissão Mista, além de provocações de parlamentares de oposição, que pretendem votar contra a matéria. Depois de rápida distribuição, o relatório favorável foi apresentado por Alessandro Moreira (PP), mas a tramitação parou em pedido de vistas dos deputados do PL, Eduardo Prado e Major Araújo, além de Bia de Lima, Antônio Gomide e Mauro Rubem, do PT, na Comissão Mista.