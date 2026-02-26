O retorno dos trabalhos na Câmara Municipal de Goiânia, nesta quarta-feira (25), foi marcado pela ausência do prefeito Sandro Mabel (UB) e a circulação de diferentes versões sobre o motivo do seu não comparecimento, em sessão ordinária que contou ainda com a presença de manifestantes na galeria do plenário, mobilizados por representantes da oposição ao Paço.\nInicialmente, havia previsão de o prefeito ir à Casa participar da abertura do ano legislativo. De acordo com o líder do governo, Wellington Bessa (DC), Mabel não foi por estar em viagem a São Paulo. Em suas redes sociais, o prefeito publicou que chegou a Goiânia pela manhã, depois de compromisso em São Paulo, e foi direto para agenda no polo moveleiro do Jardim Guanabara, a fim de acompanhar de perto “o potencial de um dos setores mais tradicionais da nossa economia”.