Nova rodada da pesquisa Genial Quaest liberada nesta quarta-feira (17) mostra que 31% dos brasileiros avaliam o governo Lula como positivo. O valor é o mesmo do que o registrado no levantamento anterior, divulgado em agosto. O percentual dos que consideram a gestão negativa foi de 39% para 38%; dos que a veem como regular, de 27% para 28%. Seguem sem saber responder 3%.\nForam realizadas 2.004 entrevistas presenciais com maiores de 16 anos em 120 municípios distribuídos por todas as regiões do país, entre 12 e 14 de setembro. A margem de erro global do levantamento é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos.\nSeguem aprovando Lula (PT) 46%, e 51%, desaprovando. O patamar mais favorável à gestão continua no Nordeste (60%), entre os que cursaram até o ensino fundamental (56%), maiores de 60 anos (53%), que recebem até dois salários mínimos (54%) e católicos (51%). O governo ainda tem maior dificuldade em conter a desaprovação de eleitores do Sul (60%), com renda superior a cinco salários mínimos (60%) e evangélicos (61%).