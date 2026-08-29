Enquanto o grupo do PL em Goiás aposta que a liderança numérica do senador Flávio Bolsonaro (PL) na disputa à Presidência da República entre eleitores do Estado, mostrada pela pesquisa Quaest/TV Anhanguera, vai impactar nas corridas ao governo estadual e ao Senado, a base governista destaca números favoráveis ao ex-governador Ronaldo Caiado (PSD) e minimiza as chances de crescimento relevante da oposição.\nO QG do senador Wilder Morais (PL) considera que o conservadorismo do eleitor goiano e a mesma onda bolsonarista das eleições de 2022 e 2024 em Goiás vão impulsionar suas intenções de voto e dar condições para chegar ao segundo turno da disputa ao governo estadual.\nA Quaest mostrou Wilder estável em terceiro lugar (12%), enquanto o governador Daniel Vilela (MDB) aparece com 37% e o ex-governador Marconi Perillo (PSDB), com 20%. Já na disputa presidencial, Flávio cresceu 4 pontos em comparação com a rodada de julho da Quaest e chegou a 31% contra 30% de Caiado, enquanto o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) caiu a 18%.