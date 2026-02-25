Audiência na Câmara de Goiânia sobre neonazismo e discurso de ódio (Divulgação/Câmara de Goiânia)\nO avanço do neonazismo em Goiás mobilizou o Conselho Nacional dos Direitos Humanos (CNDH) a realizar uma missão no estado. Representantes do órgão realizaram nesta quarta-feira (25) uma audiência pública na Câmara de Goiânia para apurar denúncias e debater o assunto com a população. À repórter do g1 Goiás Rafaella Barros, o vereador Fabrício Rosa (PT), que participou do encontro, revelou que foram identificados seis grupos neonazistas no território goiano e que eles se organizam principalmente pelas redes sociais.\nConforme o parlamentar, o crescimento da ideologia ocorre especialmente entre os jovens. Citando a pesquisa da professora Adriana Dias, Fabrício destacou que células do movimento foram encontradas em Pirenópolis, Luziânia e na Grande Goiânia, entre outros locais. Uma das pautas desse grupo é a intolerância religiosa, como o ataque a terreiros - espaços onde são realizados cultos das religiões de matriz africana.