O Avante confirmou nesta segunda-feira (20) o apoio do partido à pré-candidatura à reeleição de Daniel Vilela (MDB) ao governo de Goiás. Segundo o presidente estadual da legenda e vereador de Goiânia, Thialu Guiotti, o acerto foi consolidado em conversa direta com o governador ainda na última quinta-feira (16).\nGuiotti afirmou que a sigla chegou a ter conversas prévias com os outros dois pré-candidatos de oposição ao Palácio das Esmeraldas - o ex-governador Marconi Perillo (PSDB) e o senador Wilder Morais (PL) - mas as tratativas sobre uma possível aliança não avançaram.\nAo justificar a escolha por Daniel, o presidente do Avante citou motivos pessoais e políticos. "Eu tinha uma amizade muito boa com o pai dele, o Maguito (Vilela), e isso pesou muito. O Daniel faz parte da minha geração, pois é jovem. Ele é o presente e o futuro da política de Goiás", afirmou.