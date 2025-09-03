O presidente nacional do Avante, deputado federal Luis Tibé, garantiu que o partido poderia abrigar a pré-candidatura do governador Ronaldo Caiado à Presidência da República, caso o projeto não encontre viabilidade na federação União Progressista, formada por UB e PP. Mesmo antes da oficialização da união entre as duas siglas, Caiado assumiu o desafio de aumentar o nível de conhecimento, com a meta de alcançar ao menos 10% das intenções de voto para confirmar a candidatura pela federação.Luis Tibé respondeu ao POPULAR antes de participar de reunião para estruturação das chapas da legenda para deputado estadual e federal em Goiás. O encontro foi realizado na sala da presidência da Assembleia Legislativa de Goiás (Alego). Questionado, o deputado federal admitiu a possibilidade de filiação de Caiado, apesar de o assunto ainda não ter sido tratado diretamente.“A gente tem uma relação até de amizade. Ele é muito amigo nosso. A gente nunca conversou sobre essa possibilidade de ele vir para o Avante, mas é claro que é uma figura muito representante nacionalmente e seria muito interessante para o partido. Enfim, a gente está aberto ao diálogo”, afirmou. “O partido aqui em Goiás tem uma relação muito próxima com o Caiado. Independente de ele vir disputar pelo partido, não tem possibilidade de o Avante no estado não estar com ele”, completou o dirigente.Apesar de cogitar ser abrigo ao projeto presidencial de Caiado, o Avante mantém articulações em Brasília para compor a base de apoio à provável candidatura à reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Luis Tibé considerou que o partido não tem caminho traçado para o posicionamento nacional na próxima eleição e apontou que cada estado tem uma preferência que deverá ser considerada no próximo ano.“As candidaturas majoritárias não estão definidas ainda. A gente está vendo que as eleições estão sendo muito antecipadas e vamos dialogar internamente e achar o melhor caminho. Obviamente, isso vai depender muito dos estados. O partido tem doutrina de que a maioria define. Então, os estados vão sentar lá na frente”, apontou.Tibé cita nomes lançados na pré-campanha, como Caiado e os governadores do Paraná, Ratinho Júnior, e de São Paulo, Tarcisio de Freitas. “Ou até se o Bolsonaro disputa mesmo preso. Então, o cenário está muito indefinido para a gente ter uma definição, principalmente para o Avante que, provavelmente, não terá uma candidatura majoritária. A gente tem que ver as candidaturas cristalizarem para o partido decidir o melhor caminho”, analisou.Chapa localO presidente nacional do Avante também reforçou o convite para a filiação do presidente da Alego, Bruno Peixoto (UB), para a composição da chapa a deputado federal da sigla em 2026. Apesar da presidência estadual ser exercida pelo vereador de Goiânia, Thialu Guiotti, o comando sobre os rumos e articulações da legenda segue sob influência direta do deputado estadual, que ainda considera outras alternativas de filiação, como o PRD.Questionado pelo POPULAR, Peixoto aponta que a decisão sobre nova filiação só deverá ser tomada no período próximo à janela eleitoral, entre março e abril de 2026. “Sim, depende da montagem de chapas, mas nós vamos aguardar para anunciar no momento oportuno. O Avante terá todo o meu apoio e vou ajudar alguns candidatos a deputado federal”, afirmou o presidente da Alego.