-Avião com primeira-dama de cidade de Goiás tem problema durante pouso e gera susto a passageiros (1.3320512)\nO avião que estava com a primeira-dama de Aparecida de Goiânia, a médica dermatologista Lana Bezerra, apresentou problemas ao pousar no Aeroporto de Guarulhos, no sábado (4), e gerou susto aos passageiros. Na rede social, a médica relatou os momentos de tensão (veja vídeo acima). Dermatologista, Lana estava em um evento profissional em Dubai, segundo a assessoria da Prefeitura de Aparecida, a viagem era particular e sem qualquer ligação política ou com o município.\nFoi um susto grande. Eu estava voltando de Dubai para São Paulo e, cerca de 20 minutos antes do pouso, o piloto comunicou que o avião estava com problema em uma das rodas, provavelmente o pneu furado. Ele pediu pra gente ficar tranquilo, disse que haveria todo suporte em solo, com equipe de bombeiros e pessoal preparado pra qualquer emergência", relatou Lana.