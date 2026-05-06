As sessões ordinárias da Câmara Municipal de Goiânia têm sido realizadas com baixo quórum em plenário e duração mais curta nas últimas semanas. Em meio ao avanço do calendário eleitoral - com mais da metade dos vereadores na disputa - e a impasses envolvendo projetos de lei enviados pela Prefeitura, a sessão desta terça-feira (5) foi marcada pelo esvaziamento da Casa.\nA maioria dos parlamentares participou remotamente e houve queixas de governistas sobre as ausências. A participação online é permitida desde o início da pandemia de covid-19, em 2020, mas somada às ausências, acaba contrariando o interesse do Paço, que tem cobrado, nos bastidores, engajamento e celeridade na análise de matérias prioritárias.\nCircula entre parlamentares, inclusive, uma mensagem atribuída ao Paço que lista projetos encaminhados neste ano, em uma tentativa de reforçar o engajamento nas votações. O suposto pedido da Prefeitura vem na esteira das reclamações públicas feitas pelo prefeito Sandro Mabel (UB) sobre o ritmo de tramitação dos projetos do Executivo na Casa, especialmente na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ).