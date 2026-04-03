O ex-deputado federal e presidente regional do Progressistas, Alexandre Baldy, formalizou pedido para que a direção nacional da federação formada por seu partido com o União Brasil decida pelo apoio à pré-candidatura do ex-governador Ronaldo Caiado (PSD) à Presidência da República. O ex-presidente da Agência Goiana de Habitação (Agehab), no entanto, busca a adesão de outros diretórios estaduais, enquanto as cúpulas das duas siglas priorizam as composições regionais e adiam a avaliação sobre o rumo na disputa ao Palácio do Planalto.\nA carta elaborada por Baldy busca reconciliar o projeto eleitoral do goiano à sua antiga sigla, depois que Caiado deixou o União Brasil, em filiação oficializada em 14 de março, na busca por espaço para confirmar a própria pré-candidatura, que acabou lançada pelo presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, na última segunda-feira (30), em São Paulo. A desfiliação do ex-governador já havia sido definida no fim de 2025, quando houve a confirmação de que a federação União Progressista não lançaria nome próprio à presidente na disputa de outubro.