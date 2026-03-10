O presidente estadual do PP, Alexandre Baldy, confirmou nesta segunda-feira (9) que o partido deverá apresentar pré-candidatura própria ao Senado, no encontro da base aliada ao governo, agendado para este sábado (14), em Jaraguá. O pleito representaria o quarto nome do grupo comandado pelo governador Ronaldo Caiado (PSD) e o vice-governador Daniel Vilela (MDB), que avançaram nas últimas semanas para o lançamento do deputado federal Zacharias Calil (MDB) e do senador Vanderlan Cardoso (PSD), além da primeira-dama, Gracinha Caiado (UB).\nO presidente da Agência Goiana de Habitação (Agehab) não confirmou se ele próprio será o pré-candidato anunciado, mas contou que tratou do assunto com Caiado e ouviu que estaria aberta a possibilidade de ampliação do número de postulantes. Em entrevista coletiva, o ex-deputado federal confirmou informações de bastidores que voltaram a circular na última semana e causaram reações de Zacharias e Vanderlan, que esperavam apenas a concorrência interna de Gracinha na base.