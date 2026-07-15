O presidente estadual do Progressistas, Alexandre Baldy, reuniu prefeitos e lideranças aliadas nesta terça-feira (14) para anunciar o apoio do partido às pré-candidaturas de Gracinha Caiado (UB) e do senador Vanderlan Cardoso (PSD) na disputa pelas duas vagas ao Senado neste ano. O almoço, realizado em churrascaria de Goiânia, representou novo sinal no processo de defesa interna por afunilamento na base aliada, com recados diretos ao deputado federal Zacharias Calil (MDB) e o ex-prefeito de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha (PRD), que também apresentam pré-candidaturas para a disputa.\nOs três protagonistas do evento desta terça voltaram a defender a redução do número de postulantes ao Senado no grupo aliado ao governador Daniel Vilela (MDB) e ao ex-governador Ronaldo Caiado (PSD). Mais enfático, Baldy voltou a comparar a atual divisão entre quatro pré-candidaturas com o cenário vivenciado em 2022, quando a base palaciana lançou três projetos separados para a disputa de apenas uma vaga. Naquela ocasião, a oposição alcançou a cadeira no Senado, com eleição de Wilder Morais (PL).