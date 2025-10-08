As incertezas diante da possibilidade de mudança de partido pelo governador Ronaldo Caiado deverão pautar reunião da bancada estadual do União Brasil na Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) com o líder da legenda no estado. A agenda ainda não tem data definida, mas foi alvo de demanda apresentada pelos parlamentares nesta terça-feira (07) e será levada a Caiado pelo líder da bancada, Lincoln Tejota (UB).\nComo antecipado pelo POPULAR, o processo de transferência da pré-candidatura do governador à Presidência da República, diante das divergências públicas com a federação formada por União Brasil e PP, gera preocupações entre deputados federais e estaduais da sigla. As reações questionam a viabilidade das chapas proporcionais a serem estruturadas em Goiás pela legenda para as eleições de 2026 e o principal impacto seria a desidratação da sigla.