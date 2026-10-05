A bancada feminina na Câmara dos Deputados cresceu nas eleições deste domingo (4), mas as mulheres seguem minoria absoluta entre os parlamentares. Foram 109 eleitas para as 513 cadeiras da Casa, em comparação às 90 de 2022. Com isso, a proporção entre homens e mulheres vai a 21,2% ante os 17,5% do último pleito.\nO crescimento de 21,1%, com 18 deputadas a mais, faz da próxima legislatura a recordista em mulheres na história da Câmara. Apesar disso, o número ainda está muito abaixo da proporção de mulheres na população brasileira, que é de 51,5% segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).\nAo contrário do Senado, em que as mulheres de direita puxaram a alta de 80%, passando de dez senadoras no início de 2023 para 18 que devem ocupar cargos no próximo ano, as deputadas da Câmara estão mais à esquerda que o total da Casa.