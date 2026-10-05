Os goianos reelegeram, neste domingo (4), 11 dos atuais 17 deputados federais para representarem o estado na Câmara dos Deputados no próximo mandato, de 2027 a 2030. Na lista estão 12 homens e cinco mulheres. O campeão de votos é o atual presidente da Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), Bruno Peixoto (UB), com 207 mil. A segunda colocada é a deputada federal Adriana Accorsi (PT), com 177 mil votos.\n“Só tenho a agradecer à população de Goiás, que reconheceu o nosso trabalho na presidência da Alego, no programa Deputados Aqui, o cuidado com as pessoas e os municípios”, disse Peixoto. O deputado federal eleito disse que trabalhará na Câmara para o fortalecimento dos municípios, com a previsão em orçamento para recursos que devem ser destinados à infraestrutura destes entes. Peixoto disse que pretende trabalhar por alteração na reforma tributária para evitar que novo modelo promova prejuízos para Goiás.