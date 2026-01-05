O governo federal pagou, em 2025, R$ 957 milhões em emendas indicadas por deputados federais e senadores goianos. O número compreende destinações realizadas de forma individual e pela bancada, modalidades que são impositivas, ou seja, têm execução obrigatória. Do montante, R$ 260 milhões são de transferências especiais, também conhecidas como “emendas pix”.\nO pagamento representa 74,2% da dotação inicial das emendas de Goiás, que era de R$ 1,28 bilhão. As indicações empenhadas dentro de 2025 somam R$ 1,22 bilhão. Com isso, a diferença em relação ao que foi pago, cerca de R$ 265 milhões, poderá ser executada em 2026. Recursos empenhados dentro de um exercício financeiro e não pagos podem ser executados no ano seguinte.\nOs números foram consultados na sexta-feira (2) no Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento (Siop), do Ministério do Planejamento e Orçamento. A última atualização ocorreu na quarta (31). Os dados do Siop mostram que Silvye Alves (UB) foi a deputada federal com o maior valor de emendas pagas, R$ 37,1 milhões. O valor da parlamentar ficou pouco acima dos outros três principais colocados da lista. São eles: Célio Silveira (MDB), com R$ 36,9 milhões; Magda Mofatto (PRD), com R$ 36,7 milhões; e Professor Alcides (PL), R$ 36,4 milhões.