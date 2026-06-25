A Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) adiou nesta quarta-feira (24) a votação dos 15 projetos do pacote de benefícios à segurança pública enviado pelo governador Daniel Vilela (MDB), para manter diálogo com representantes das categorias da área, que mantêm demandas adicionais. O início da tramitação, nesta terça-feira, foi marcado pela ampla presença de sindicalistas e líderes classistas que buscam a aprovação de emendas que ampliem as medidas anunciadas pelo Palácio das Esmeraldas.\nTodas as propostas seguem em pedido de vistas dos deputados de oposição Antônio Gomide (PT), Mauro Rubem (PT), Eduardo Prado (PL) e Major Araújo (PL). A base aliada ao governo, que tem maioria na Casa, preferiu não retomar a apreciação dos textos, apesar do encerramento do prazo regimental de 24 horas. O líder do governo na Alego, Talles Barreto (UB), criticou as reações dos servidores e não descartou que o pacote entre em votação apenas no segundo semestre.