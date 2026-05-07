Diante do novo impasse entre a Prefeitura de Goiânia e a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Legislativo municipal, integrantes da base aliado ao prefeito Sandro Mabel (UB) planejam apresentar na sessão ordinária desta quinta-feira (7) um requerimento para avocar e destravar os projetos do Executivo que estão parados no colegiado. Ao menos 23 vereadores já assinaram o documento.\nNo pedido, os governistas devem argumentar que foram esgotados todos os prazos regimentais de tramitação das propostas da Prefeitura na CCJ. Caso o avocamento seja confirmado, as matérias sairão do colegiado e serão direcionadas diretamente para o primeiro turno de votação em plenário, seguindo, depois, seu rito normal - que inclui a análise na comissão temática pertinente e a segunda e definitiva votação.\nO mecanismo, previsto no regimento interno, é uma prerrogativa do presidente da Câmara, que pode utilizá-lo para trazer para si a responsabilidade de dar andamento a uma matéria que se encontra em alguma comissão, geralmente para acelerar a votação definitiva ou destravar impasses na tramitação. Entretanto, chefe do Legislativo também pode agir, ainda conforme o regimento, após ser provocado por meio de um requerimento apresentado por “qualquer vereador”.