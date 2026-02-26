Em movimento para evitar novas defecções na base aliada, a cúpula do governo estadual tem sinalizado, em conversas recentes, a possibilidade de pulverização de candidatos ao Senado, em contraponto à tese defendida até então de apenas dois nomes. O grupo governista tem uma vaga reservada a Gracinha Caiado (UB) e outras quatro lideranças filiadas a partidos da base que querem disputar o Senado: o senador Vanderlan Cardoso (PSD); o deputado federal Zacharias Calil (UB); o ex-deputado federal Alexandre Baldy (PP) e o ex-prefeito de Aparecida de Goiânia Gustavo Mendanha (PSD).\nA mudança de estratégia tem a ver com o avanço da oposição nas últimas semanas, especialmente com o anúncio de Ana Paula Rezende como vice na chapa do senador Wilder Morais (PL), pré-candidato ao governo. A intenção é conter novas perdas de lideranças que poderiam se aliar tanto o grupo de Wilder como do ex-governador Marconi Perillo (PSDB), também pré-candidato ao governo, contra o vice-governador Daniel Vilela (MDB).