Integrantes da base aliada ao governador Ronaldo Caiado (PSD) trabalham para minimizar o tempo de tramitação do projeto do Executivo que pretende acabar com a taxa do agro e o Fundo Estadual de Infraestrutura (Fundeinfra). Apesar da promessa de Caiado para protocolo da matéria ainda na última quinta-feira (18), feita em discurso na sessão solene de abertura dos trabalhos do ano legislativo, a Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) só deve receber o texto e iniciar a tramitação nesta quarta (24).\n“Em relação à matéria que acaba, de uma vez por todas, com o Fundeinfra e a taxa do agro, assim conhecida, o governo ainda não enviou, mas nós teremos prioridade assim que ela chegar”, confirmou o presidente da Alego, Bruno Peixoto (UB), nesta terça-feira (24).\nAlém do objetivo de agilizar a resposta ao setor do agronegócio, a avaliação nos bastidores é de que os aliados ao Palácio das Esmeraldas buscaram formas de diminuir os espaços para críticas e ataques da oposição, que tem utilizado o anúncio de Caiado, ao lado do vice e pré-candidato ao governo, Daniel Vilela (MDB), no debate de pré-campanha estadual. O tema protagonizou discursos de opositores na sessão da última quinta e nesta terça, mas tiveram baixa reverberação enquanto o projeto ainda não chega à Casa e é incluído na pauta de votações.