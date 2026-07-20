O último encontro regional de partidos da base governista em Goiás, no sábado (18), em Trindade (Região Metropolitana de Goiânia), foi marcado por discursos em defesa da unidade e tentativa de distensão em torno da disputa ao Senado. Na semana passada, movimentos pela redução do número de candidaturas (quatro) provocaram insatisfação interna. O governador Daniel Vilela (MDB) afirmou em entrevista que o afunilamento não está mais em discussão: “Se forem várias candidaturas, ótimo. Se for um número menor, também ótimo”.\nO ex-governador Ronaldo Caiado (PSD), pré-candidato à Presidência da República, reafirmou em entrevista que lançar apenas dois nomes “facilitaria a campanha” e as chances de vitória, mas disse que, diante da independência partidária, não haverá imposição.\nNos discursos no evento, realizado no Carreiródromo, os quatro postulantes ao Senado - a ex-primeira-dama Gracinha Caiado (UB), o senador Vanderlan Cardoso (PSD), o deputado federal Zacharias Calil (MDB) e o ex-prefeito de Aparecida de Goiânia Gustavo Mendanha (PRD) - trocaram elogios e foram apontados por Daniel como “um time que joga unido”.