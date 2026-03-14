A estruturação da pré-candidatura à reeleição do vice-governador Daniel Vilela (MDB), que assumirá o governo em 16 dias, passa pelo processo de ampliação do número de prefeitos na base aliada ao Palácio das Esmeraldas. Depois de contar com a eleição da ampla maioria de aliados em 2024, com 210 vitórias entre os 246 municípios, articulação do governador Ronaldo Caiado (PSD) e do próprio vice resultou no avanço para pelo menos 223 cidades.\nA influência sobre mais de 90% dos prefeitos goianos é considerada um dos pontos fundamentais para o lançamento da pré-campanha do emedebista, neste sábado (14), em amplo encontro com governistas, em Jaraguá. O primeiro grande evento relacionado à disputa estadual de 2026 contará com 200 cadeiras reservadas para os gestores municipais e, de acordo com Caiado, servirá para “mostrar força” e que “não se estrutura uma campanha no oba-oba”.