Diante da nova ausência do governador Ronaldo Caiado (PSD), que voltou a se dedicar às articulações para confirmar a sua pré-candidatura presidencial depois da desistência do governador do Paraná, Ratinho Júnior, deputados estaduais da base aliada ao Palácio das Esmeraldas esperam protagonismo do vice-governador Daniel Vilela (MDB) nas decisões finais. O emedebista assume o governo na próxima semana, com a renúncia de Caiado, em meio às dificuldades internas para montagem de chapas a deputado federal e estadual.\nDaniel já ocupa, desde o início do ano eleitoral, papel central na discussão interna sobre as listas para a disputa proporcional, mas não alcançou avanços efetivos, enquanto os aliados continuam com incertezas sobre a viabilidade das chapas. Até a última semana, a avaliação dos governistas era de que participação mais direta de Caiado poderia contribuir para as definições, na reta final da janela de filiações partidárias, que termina no dia 3 de abril.